Prins Andrew er blevet stævnet

Storbritanniens famøse prins Andrew er nu blevet stævnet. Det blev han ifølge dokumenter i sit hjem i Windsor i England 27. august.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Daily Mail og Mirror.

Det civile søgsmål er blevet indgivet ved en amerikansk domstol 9. august af en kvinde ved navn Virginia Roberts Giueffre.

Hun beskylder den 61-årige prins for at have misbrugt hende seksuelt over flere gange for 20 år siden, da hun var 17 år gammel.

Det skulle være sket hjemme hos den afdøde finansmand og dømte sexforbryder Jefferey Epsteins ekskæreste og samarbejdspartner Ghislaine Maxwell.

På dette billede fra 2001 optræder britiske prins Andrew med den dengang 17-årige Virginia Roberts og Ghislaine Maxwell til en fest i sidstnævntes hus i London. Foto: Shutterstock

Benægter

Virginia Roberts har tidligere hævdet, at hun blev til solgt til sex af Jeffrey Epstein.

Jeffrey Epstein blev sigtet for menneskehandel og overgreb mod mindreårige piger. Han begik selvmord i sin celle i 2019.

Ifølge søgsmålet påstår Virginia Roberts, at prins Andrew godt var klar over, at hun var et offer for sexhandel.

Prins Andrew har hele tiden benægtet anklagerne.

Han har kategorisk påstået, at han ikke kan huske nogensinde at have mødt Virginia Roberts hjemme hos Ghislainne Maxwell.