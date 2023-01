Prins Harrys hjem evakueret

Befinder du dig i nogle af de ramte områder i Californien? Så vil vi meget gerne høre fra dig. Send os en sms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk.

Alt plejer at ånde fred og idyl i kendisbyen Montecito.

Men det seneste døgn har udviklet sig til et sandt mareridt for borgerne i den californiske by, der huser celebre beboere som prins Harry og hans kone, Meghan, Ellen DeGeneres og Oprah Winfrey. Det skriver blandt andre tmz.com.

Samtlige indbyggere i byen blev mandag beordret evakueret på grund af enorme mængder nedbør og fare for oversvømmelser og mudderskred.

Talkshowikonet Ellen DeGeneres har delt et foruroligende klip af uvejret på Twitter.

Annonce:

Mens de mudderbrune vandmasser suser forbi hende, fortæller DeGeneres, at området er under 'obligatorisk evakuering'. Hun fortæller også, at hendes hus ligger højt, og derfor er hun blevet bedt om at blive indendørs.

Også andre borgere har delt videoer af det voldsomme vintervejr i byen, hvor bogaktuelle prins Harry opfostrer sine to børn sammen med sin kone.

Hele området i det sydlige Californien er ramt af det, amerikanerne kalder 'en voldsom vinterstorm'. Uvejret ramte mandag med kraftig regn og blæst, og ifølge vejrudsigterne fortsætter uvejret i tirsdag.

Uvejret i Californien har de seneste dage kostet 12 mennesker livet.

Efter afsløringer: Mere upopulær end nogensinde