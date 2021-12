Prins William: - Taylor Swift lokkede mig

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Af og til bliver man grebet af stemningen.

Det gælder også for kongelige - og i dette tilfælde Prins William.

Tilbage i 2013 deltog han til et velgørenhedsarrangement, hvor de to musikere Jon Bon Jovi og Taylor Swift også var tilstede.

Undervejs giver Bon Jovi koncert med sit hit 'Livin' On a Prayer', men under den erfarne rocksangers akustiske version kommer Taylor Swift og prinsen op på scenen.

Det var dog ikke planen, afslører prinsen i et interview med CNN.

Som en hvalp

Prinsen fortæller, at det var popstjernen Taylor Swift, som formåede at overtale ham til at deltage på scenen efter Bon Jovis ønske.

- Jeg sidder sammen med Taylor Swift, og efter Bon Jovis første nummer er der en pause, og så vender hun sig mod mig.

- Hun placerer sin hånd på min arm, kigger mig i øjnene og siger 'kom William, lad os synge', fortæller Prinsen til CNN.

Han kan ikke forklare hvorfor, han valgte at følge sangerindens strenge befaling, men i spøg har han et bud på forklaringen:

- Ærlig talt, hvis Taylor Swift kigger dig i øjnene, rører din arm og siger 'kom med mig'.. Jeg blev som en hvalp og tænkte 'Ja okay - det virker som en fornuftig ide, jeg følger med', joker prinsen.

Han beskriver turen op til scenen som en 'trance-lignende tilstand' hvor han desperat forsøgte at genopfriske lyrikken til Bon Jovis store hit.

Taylor Swift optrådte også til arrangementet med sine hits 'Trouble', 'Love Story' og '15', men her forblev Prins William på sin plads.