Prisvindende filminstruktør anholdt

Den iranske filminstruktør Mohammad Rasoulof, der i 2020 vandt en Golden Bear i Berlin for filmen 'There Is No Evil', er blevet anholdt i Iran.

Det skriver flere medier, heriblandt amerikanske Variety.

Mediet beretter, at Mohammad Rasoulof er blevet arresteret i hjemlandet, efter han protesterede mod politivold på de sociale medier.

Ifølge Irans statslige nyhedsbureau IRNA havde filminstruktøren opfordret de iranske sikkerhedsstyrker til at stoppe med at bruge deres våben ved hjælp af hashtagget #putyourgundown.

Det er sket efter flere sammenstød i maj mellem politiet og civile borgere i den sydvestlige by Abadan.

Ifølge Variety var urolighederne blandt andet årsagen til et større bygningskollaps i byen, der endte med at koste 41 mennesker livet.

Mohammad Rasoulof ved den store filmfestival i Cannes. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

Dybt bekymrede

Sammen med Mohammad Rasoulof er også anden iransk filminstruktør blevet anholdt - nemlig Mostafa Al-Ahmad, der også protesterede mod politivold på de sociale medier.

Nyheden om instruktørernes tilbageholdelse har rystet filmverdenen.

- Vi er dybt bekymrede efter anholdelsen af Mohammad Rasoulof og Mostafa Al-Ahmad, lyder ordene fra Berlin Film Festivals medinstruktører Mariette Rissenbeek og Carlo Chatrian ifølge Variety.

- Det er chokerende, at kunstnere bliver varetægtsfængslet på grund af deres fredelige bestræbelser mod vold.

I skrivende stund er der ingen oplysninger om de anklager, som er blevet rejst mod Golden Bear-vinderen og Mostafa Al-Ahmad.

Golden Bear er den største pris for den bedste film ved Berlin Film Festivals.