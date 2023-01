Prisvindende skuespillerinde død

En af de store scene-, serie- og filmskuespillerinder i det britiske er død 89 år gammel.

Det skriver bl.a. BBC News.

Veteranen gik bort fredag med sine børn, Beatie og Ben Edndey, ved sin side.

'Vores mor, Sylvia, døde fredeligt i morges. Hun har levet et fantastisk liv og givet os glæde og latter lige til det sidste. Lige i går mindedes vi sammen alle vores eventyr. Hun vil blive meget savnet', lyder det fra familien i en officiel udmelding.

Hun gav den som skuespillerinde i hele seks årtier, og blev først kendt i 50'erne i filmen 'Omvej til Alexandria'.

Hun blev ligeledes nomineret til en BAFTA-pris for både 'Woman in a Dressing Gown' og 'No Tress in the Street'.

I 1965 vandt hun en Ondas Award for Bedste skuespillerinde.

Sylvia Syms (til højre) spillede dronningens mor i 'The Queen'. Dronningen blev portrætteret til UG kryds og slange af Dame Helen Mirren (til venstre). Foto: Ritzau Scanpix

I nyere tid var hun kendt for at spille med i tv-serier som 'Peak Practice' og ikke mindst 'Eastenders', og så havde hun æren af at spille den tidligere premierminister Margaret Thatcher i ITV-serien 'Thatcher: The Final Days'.

Hun har også spillet med i den især i Storbritannien kendte og populære evighedsserie 'Doctor Who'.

Herhjemme er hun nok mest kendt for at spille dronningemoder over for Dame Helen Mirren i den Oscar-belønnede 'The Queen' fra 2006.

I det hele taget var Sylvia Sims produktiv, og på filmsiden IMDB stå hun krediteret for næsten 130 roller gennem sin lange karriere.