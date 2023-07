Profileret vejrvært pludselig død

Den kendte amerikanske tv-meteorolog Elise Finch, der i en lang årrække har serveret vejret for seerne på den store tv-station CBS i New York, er gået bort, hvilket har efterladt kollegerne i stor sorg

Herhjemme bliver vejrværter og tv-meteorologer ofte kendisser på linje med profilerede tv-værter, skuespillere og sangere.

Spørg bare folk som Cecilie Hother, Henrik Voldborg, Henrik Jarnvig, Sara Maria Franch-Mærkedahl og Peter Tanev.

Sådan er det også i USA, så Elise Finch, der siden 2007 har serveret vejrudsigten for CBS-seerne i New York på det, der lokalt kaldes Channel 2, var et velkendt ansigt ovre på den anden side af Atlanterhavet.

Men hun har desværre præsenteret vejret - og trukket det - for sidste gang.

Søndag døde Elise Finch således 51 år gammel på et lokalt hospital. Det sikriver New York Post.

Elise Finch efterlader sig gemalen Graig Henriques og deres datter Grace.

Den tragiske nyhed er bekræftet af Elise Finchs arbejdsgiver - New York-afdelingen af CBS-stationen WCBS søndag aften.

'Elise var en begavet og fuldendt professionel, der arbejdede med stor omhu. Hun var også en vidunderlig ambassadør i samfundet, herunder i sin hjemby Mount Vernon', lyder det i en officiel meddelelse fra CBS.

Flere af hendes nære kollegaer eller branchefolk har været ude og begræde dødsfaldet på de sociale medier.

En klump i halsen

Ydermere måtte WCBS-værtinde Jessica Moore ifølge New York Post lige synke en ekstra gang, da hun annoncerede sin kære kollegas dødsfald live på skærmen søndag aften, ligesom hun senere tweetede personligt om tragedien.

'Elise var voldsomt loyal over for dem, hun elskede, og en fuldendt professionel, der fik mig til at grine, indtil jeg græd', skriver Moore og fortsætter:

'Men frem for alt var hun fuldstændig hengiven til sin familie, især sin datter Grace. Jeg elsker dig så højt, min ven. Himlen har nu en engel som ingen anden'.