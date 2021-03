Programmer droppet: Nu raser Piers Morgan

Piers Morgan har været centrum for drama, siden han i sidste uge forlod 'Good Morning Britain'-studiet efter en ophedet debat om Meghan Markle på live-tv og efterfølgende sagde jobbet på programmet op.

Efterfølgende blev situationen og tv-værten diskuteret i det amerikanske talkshow 'The Talk', hvor Sharon Osbourne modtog stor kritik og efterfølgende måtte undskylde for at have støttet Piers Morgan. Selv krævede Piers Morgan en undskyldning fra programmet for deres 'skammelige, krænkende udtalelser' mod ham.

Forlanger undskyldning

Dramaet har nu fået CBS til at undersøge nærmere, hvad der er foregået, og derfor har man valgt at droppe de planlagte live-udsendelser mandag og tirsdag. Det skriver Variety, der også kan fortælle, at det er planen, at programmet genoptages onsdag. Det er dog ikke sikkert endnu.

Nyheden er nået til England, og Piers Morgan er langt fra tilfreds med situationen. Det gør han klart på Twitter.

'Så CBS trækker 'The Talk' af sendefladen, mens de efterforsker 'skandalen', hvor @MrsSOsbourne forsvarede mig, efter @sherylunderwood sagde, at jeg var 'racist', fordi jeg ikke tror på Meghan Markle,' skriver han og fortsætter:

'Den VIRKELIGE skandale er, at jeg bliver stemplet som racist, fordi jeg nægter at tro på en løgner,' skriver han videre med henvisning til Meghan Markle.

Bryder tavsheden: - Jeg ville ikke have, han sagde op

Fredag brød CBS tavsheden om episoden.

'Vi er forpligtede til at skabe en varieret, inkluderende og respektfuld arbejdsplads. Alt relateret til onsdagens episode af 'The Talk' bliver i øjeblikket efterforsket internt,' sagde de fredag.

Mens Piers Morgan har modtaget stor kritik og blandt andet 41.000 klager umiddelbart efter sin Meghan Markle-kritik, modtager han også stor støtte. I skrivende stund har 151.000 skrevet under på en underskriftsindsamling for at få ham tilbage på skærmen.

Det er bestemt ikke en underdrivelse at kalde Piers Morgan kontroversiel. Læs mere om hans vilde skandaler her(+).

Siger op: Nu bryder han tavsheden