Psykolog: Depp tvang hende til oralsex

En psykolog fortæller i retten, at Johnny Depp tvang Amber Heard til oralsex, når han fik vredesudbrud eller var påvirket af stoffer

Så er der nye beskyldninger mod 'Pirates of the Caribbean'-stjernen Johnny Depp.

Den massivt omtalte retssag mellem hovedpersonen selv og hans ekskone Amber Heard er fortsat i gang, og nu er turen kommet til, at Heard og hendes hold af advokater kan præsentere deres vidner.

Tirsdag blev en klinisk psykolog med navnet Dawn Hughes hevet ind i retten. Kvinden skulle fortælle om det tumultariske forhold mellem de to kendisser.

Nærmere sagt satte den kliniske psykolog ord på de mange overgreb og seksuelt misbrug, som den amerikanske skuespillerinde beskylder Depp for.

Det er kommet frem hos Sky News, der beretter live fra retssagen.

Fingrene i skeden

Ifølge det britiske medie sagde psykologen i retten, at 58-årige Depp tvang sin tidligere ægtefælle til oralsex, når han var påvirket af stoffer og eller vredesudbrud.

- Når han (Johnny Depp, red.) var beruset eller påvirket af stoffer, kastede han hende (Amber Heard, red.) på sengen, rev natkjolen af og forsøgte at have oralsex med hende, mens han var vred, skulle ordene fra psykologen have lydt ifølge Sky News.

- På et andet tidspunkt tog Johnny Depp sine fingre ind i hendes skede og rev hende voldsomt rundt, sagde den kliniske psykolog og kaldte denne episode for seksuel vold.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ifølge psykologen har Amber Heard været udsat for seksuel vold. Foto: Jim Watson/Ritzau Scanpix

Lider af ptsd

For at være forberedt til retssagen har psykologen lavet et interview på sammenlagt 29 timer med Amber Heard. Derudover har hun læst diverse dokumenter fra 36-årige Heards tidligere psykologer samt terapeuter.

Ifølge Sky News sagde Dawn Hughes i retten, at skuespillerinden nu lider af ptsd på grund af den psykiske vold, som Johnny Depp har udsat hende for.

Depp og Heard fandt sammen i 2011 og blev gift i 2015, men forholdet sluttede blot året efter. Sidenhen har de begge beskyldt hinanden for vold, og derudover har de sagsøgt hinanden.

Retssagen mellem de to kendisser genoptages onsdag, hvor Amber Heard selv forventes at afgive forklaring.