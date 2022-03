Putin-vennen Seagal om krigen: - Det er ren propaganda

Actionhelten går viralt på sociale medier og har gjort folk sure, fordi han hævder, at krigen er eskaleret på grund af propaganda udefra, og at russere og ukrainere er 'en familie'

Hollywood-stjerne og actionhelt Steven Seagal har udløst raseri på de sociale medier, efter at han har hævdet, at begge sider af Ukraine-krigen - altså både russere og ukrainere - er én familie.

Han bebrejder noget udefrakommende for at sprede ond propaganda om den russiske invasion og mener, at det har været med til at fremprovokere en eskalering af krigen.

Den 69-årige skuespiller, som er nær ven af ​​Vladimir Putin og fik russisk statsborgerskab i 2016, siger, at han håber på en 'fredelig løsning', efter at russiske styrker invaderede Ukraine i sidste uge.

Det har han udtalt til Fox News, skriver Daily Mail.

Støttede annektering af Krim

Seagal er ved utallige lejligheder gennem de seneste år blevet set sammen med Vladimir Putin både privat og i embeds medfør, og han blev i 2018 udpeget af præsidenten til at være 'særlig udsending for Ruslands humanitære forbindelser med USA'.

Seagal støttede åbenlyst Ruslands annektering af Krim-halvøen i 2014 til manges harme. Dengang roste han Vladimir Putin for at være 'en af de største nulevende verdensledere', hvilket medførte endnu mere kritik.

Men det er ikke noget imod, hvor stor ballade hans seneste verbale påfund har medført.

- Jeg ser på begge (parter, red.) som én familie. Jeg tror virkelig, at det er en 'ekstern enhed', der bruger enorme summer på propaganda for at provokere de to lande til at være i strid med hinanden. Min bøn er, at begge lande vil komme til en positiv, fredelig løsning, hvor vi kan leve og trives sammen i fred, udtalte han for nylig til Fox.

Kommentarerne har udløst raseri online, hvor mange lægger den fysisk kæmpe mand til last, at han ikke fordømmer den russiske invasion af Ukraine.

Steven Seagal huskes for en lang række roller i populære blockbusters i gennem årene, men storhedstiden var i slut-80'erne og 90'erne. Her dog fra 2001-hittet 'Exit Wounds'. Foto: Riizau Scanpix

Det er især kommentaren om én stor familie, der springer i øjnene hos folk:

'Så da Saddam Husseins Irak invaderede lille Kuwait, var det bare én stor familie? Da Hitlers kæmpe hær invaderede lille og neutrale Holland, var det bare én stor familie', spørger en følger på Twitter retorisk.

'Jeg ved det - jeg sprænger med regelmæssig mellemrum mine familiemedlemmer i luften, mens de sover i deres hjem', skriver en anden.

'Ja, selvfølgelig - jeg husker den tid, hvor min onkel benyttede termobariske våben mod min far, fordi han ikke ville overdrage skødet til sit hus. Ja, det er bare en typisk familieting', skriver en følger ironisk.

Overrakte sværd

Andre ønsker at gå mere symbolsk til værks:

'Jeg tænker, det er på tide at brænde min Seagal-filmkollektion af', lyder det fra endnu en Twitter-bruger.

Steven Seagal besøger hyppigt Rusland og deler også interesser med Vladimir Putin. Blandt andet er de begge glade for martial arts og øvrig kampsport.

Seagal rejser også verden rundt som russisk repræsentant for at fremme landets interesser. I sidste måned var han bl.a. i Venezuela, hvor han overrakte et samuraisværd til præsident Nicolas Maduro.

Steven Seagal er verdenskendt for en lang række hårdtslående actionfilm - heriblandt 'Kapring på åbent hav', 'Kapring i høj fart', 'Nico'. 'Hard to Kill' og 'Fire Down Below'.

De senere år har hans bidrag til filmindustrien i Hollywood dog været begrænset.

