Mandag aften dansk tid er der faldet dom i sagen om musiker R. Kelly.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

R. Kelly, der har det borgerlige navn Robert Sylvester Kelly, er blevet kendt skyldig i blandt andet afpresning, menneskehandel og seksuelle overgreb.

Retsmødet i sagen mod R&B-superstjernen fandt sted mandag i New York. Her nåede en jury bestående af syv mænd og fem kvinder frem til, at R. Kelly skulle kendes skyldig.

R. Kelly dømt skyldig i sex-skandale Bliv klogere på retsagen mod R. Kelly. Han var tiltalt for en række af seksuelle forbrydelser mange mod mindreårige.

Anklagerne omhandlede et system af managere og hjælpere omkring sangeren, der gennem årtier sørgede for at lokke unge kvinder og mindreårige piger tæt på stjernen, som udnyttede dem seksuelt.

Flere af kvinderne har afgivet forklaring i sagen, hvor de har beskyldt sangeren for sadistiske overgreb, som han i nogle tilfælde filmede.

R. Kelly er derudover kendt skyldig i menneskehandel, da han har kørt nogle af kvinderne over grænsen til andre stater, mens han ligeledes var anklaget for kidnapning.

54-årige R. Kelly selv har nægtet sig skyldig i alle anklager gennem hele sagen, som begyndte hos retten i New York 18. august.

Strafudmålingen sker på et nyt retsmøde, som finder sted 4. maj.