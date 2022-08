R. Kelly skal tilbage i retten: Pressede og truede vidne

Der er ikke en gang gået to måneder, siden musikeren R. Kelly blev idømt 30 års fængsel, men nu skal han for retten igen

I juli blev r'n'b-sangeren R. Kelly dømt for både menneskehandel og seksuelle overgreb. Han blev idømt en straf på 30 års fængsel, efter at 11 ofre var trådt frem og havde vidnet mod den tidligere sanger.

Men nu er den altså galt igen.

Mandag skal R. Kelly i retten i Chicago i en sag, der dog ikke er helt ny. Sagen daterer nemlig tilbage til 2008, hvor R. Kelly blev anklaget for at have lokket mindreårige til at have sex samt lavet sexvideoer med en 13-årig pige.

Video som bevismateriale

I 2008 blev han frikendt for lignende beskyldninger i Illinios. Dengang brugte anklagemyndigheden en video som bevis. Videoen skulle efter sigende vise R. Kelly i færd med at have sex med den 13-årige pige.

Men på daværende tidspunkt afviste både R. Kelly og kvinden, som dengan var fyldt 23 år, dog at være med i videoen, og R. Kelly blev dermed frifundet på alle punkter i sagen.

Men det skal måske til at ændre sig nu.

I hvert fald vil den nu 30-årige kvinde gerne have lov til at udtale sig på ny og ændre forklaring. Hun skal nemlig vidne i retssagen imod R. Kelly. Dette skriver flere amerikanske medier - bl.a. The New York Times.

Truet til tavshed

Ifølge AP mener anklagemyndigheden, at R. Kelly både betalte og truede kvinden til tavshed tilbage i 2008.

Det er blandt andet dette, som sagen vil omhandle, når den altså starter på mandag.

Derudover indeholdt videoen, som blev vist til folkene i retssalen, meget grusomme billeder, hvor R. Kelly ifølge anklagemyndigheden havde iscenesat og deltaget i foruroligende og forkastelige seksuelle handlinger med en mindreårig.

Ud over den 27 minutter lange video vil der blive vist yderligere tre videoer ifølge AP.

R. Kelly risikerede 15 års fængsel, da sagen kørte i 2008.

Den tidligere sanger er som sagt allerede blevet idømt 30 år bag tremmer, men han planlægger at anke den dom.

