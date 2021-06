R. Kellys advokater skrider

To måneder for retssagen mod R. Kelly har to af advokaterne valgt at trække sig fra sagen

Blot to måneder før den første retssag mod R. Kelly er sat til at gå i gang, har to af hans advokater valgt at trække sig fra sagen.

Det skriver flere medier, blandt andre TMZ og New York Times.

Det sker angiveligt, efter at de to advokater, Steven Greenberg og Michael Leornard, ikke har kunnet enes med resten af R. Kellys hold af advokater.

Efter sigende fordi de resterende advokater, Thomas A. Farinella og Nicole Blank Becker, ønsker en større og mere fremtrædende rolle i sagen. Egenskaber, som Greenberg og Leornard ikke mener, at de to advokater besidder.

- Vi nægter at føre sagen med advokater, som ikke har den nødvendige erfaring og ekspertise, for det er ikke i klientens interesse, siger de til TMZ.

Dog påstår det resterende hold, at det er R. Kelly selv, der har valgt at fyre de to forud for retssagen.

Adskillige sexforbrydelser

Den amerikanske R 6 B-sanger, som har været fængslet i to år, er tiltalt for adskillige sexforbrydelser, der inkluderer voldtægt, kidnapning og seksuel udnyttelse af kvinder og børneporno.

Han er blandt andet anklaget for at have tvunget mindreårige til seksuelle handlinger foran et kamera.

Sagen begyndte for alvor at rulle, efter dokumentaren 'Surviving R. Kelly' kom frem i lyset.

Retssagen, som skulle være påbegyndt sidste år, blev udskudt på grund af corona og finder nu sted 9. august.

R. Kelly nægter sig fortsat skyldig.