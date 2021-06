R. Kellys berygtede hus solgt for stort millionbeløb

R. Kellys ejendom i Atlanta er blevet solgt.

Det skriver TMZ, der har set dokumenterne fra handlen.

Det kæmpe palæ er huset, hvor R. Kelly angiveligt skulle have ledet en sexkult og have holdt flere kvinder indespærret.

Ifølge kvinderne fra dokumentaren 'Surviving R. Kelly' skulle de bede om lov til alt lige fra at gå på toilettet til at få noget at spise og blev tvunget til at kalde R. Kelly for 'farmand'.

Men ejendommens uhyggelige ry har altså ikke holdt den nye ejer tilbage, der har købt huset for 1,8 millioner dollars, svarede til 11,2 millioner kroner.

For de mange millioner får køberen da også mere end 100 kvadratmeters boligareal at boltre sig på inklusiv en hjemmebiograf, pool, spa og tennisbane, skriver TMZ.

Anklaget for flere sexforbrydelser

Den 54-årige sanger sidder i øjeblikket varetægtsfængslet i Chicago på andet år, hvor han venter på, at retssagen mod ham skal gå i gang.

Han er tiltalt for adskillige sexforbrydelser, der inkluderer voldtægt, kidnapning og seksuel udnyttelse af kvinder og børneporno.

R. Kelly nægter sig forsat skyldig i alle anklager.