Radiovært død kort efter sidste udsendelse

Det er blot få dage siden, at briterne kunne høre Jamie Cricks stemme i radioen . som de har været vant til i næsten to årtier.

Men nu er det slut.

Den 57-årige britiske radiomand er død efter kort tids sygdom, skriver Det BBC.

- Vi er efterladt med et stort tomrum på vores stationer, og vi vil i den nærmeste fremtid mindes ham og hylde ham. Selvom alle kolleger kæmper for at komme overens med hans uventede bortgang, så vil vi fortsætte med at udsende den musik, som han elskede at dele med omverdenen hver dag, siger en talsmand for kanalerne Jazz FM og Scala Radio, hvor Crick arbejdede, til mediet.

Inden han blev vært på Jazz FM og Scala Radio, var han en del af Classic FM, hvor han debuterede i 1994.

Kolleger reagerer

Den britiske radio-dj Simon Bates mindes på det sociale medie X tabet af sin kollega.

– Jeg er så ked af at høre de triste nyheder om Jamie Cricks død. Da jeg startede i sin tid på Classic FM, var han den mest støttende, venlige og sjove kollega, skriver han.

Også indholdsredaktøren på Jazz FM, hvor Jack Crick sendte fra i mandags, har reageret på dødsfaldet.

–Jeg er meget heldig. Jeg får lov at blive venner med nogle fantastiske mennesker, som jeg også arbejder sammen med. Jamie Crick var en af disse helt specielle mennesker, lyder det.