Radiovært hånede vaccinen - nu er han død af corona

Phil Valentine var skeptisk overfor corona-vaccinen. Nu er han afgået ved døden efter at have været indlagt i kritisk tilstand som følge af smitten

Den corona-skeptiske amerikanske radiovært Phil Valentine er lørdag afgået ved døden en måned efter, at han fik konstateret corona.

Det skriver radiostationen WWTN Radio på Twitter.

Phil Valentine blev 61 år gammel.

På Twitter skriver stationen:

'Vi er kede af at skulle meddele, at vores vært og ven Phil Valentine er afgået ved døden. Send tanker til Valentine-familien', skriver de.

Radioværten meddelte sidste måned, at han var blevet smittet med corona. I sit radioprogram har Phil Valentine gentagne gange bagatelliseret betydningen af at blive vaccineret mod virussen og i december 2020 fortalte radioværten, at hans odds for at dø af corona 'sandsynligvis er mindre end en procent'. Det skriver CNN.

Phil Valentine var indlagt i en længere periode, hvor han fik hjælp til at trække vejret.

Men det skulle i slutningen af juli ændre sig, og hans familie meddelte, at Phil Valentine var blevet indlagt på hospitalet i Nashville i staten Tennessee, og at hans tilstand var alvorlig.

Det skrev Phil Valentines bror, Mark Valentine, på Phil Valentines radiokanals Facebook-side 23. juli.

'Phil vil gerne have, at hans lyttere får at vide, at selvom han aldrig har været 'antivaxer', så fortryder han, at han ikke har været mere positivt stemt overfor vaccinen. Og han ser frem til at tale mere for vaccinen, når han tilbage i luften (sender radio, red.), hvilket han håber, at han snart er.'