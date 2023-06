Rammstein-medlem blander sig efter anklager: Festerne var ikke okay

Trommeslageren i Rammstein fortæller, at der er sket ting til Till Lindemanns berygtede fester, han ikke kan stå inde for

Kritikken og anklagerne om overgreb og voldtægt har fløjet om ørerne på Rammsteins forsanger, Till Lindemann, den seneste tid.

Onsdag blev det bekræftet, at den offentlige anklager har indledt en efterforskning af Lindemann, efter flere anklager om sekuelle overgreb sket i forbindelse med koncerter.

Og nu reagerer Rammsteins trommeslager Christoph Schneider. I et opslag på Instagram skriver han:

- Jeg vil gerne dele mine personlige følelser og tanker med jer. De sidste ugers anklager har rystet os dybt - både som band og mig personligt. Og bestemt også jer som fans, skriver han blandt andet.

Hele Rammstein på scenen under gruppens nylige koncert i Odense. Foto: Per Lange

Ikke okay

Christoph Schneider uddyber, at han ikke tror, at forsangeren Till Lindemann har gjort noget juridisk ulovligt så som at 'drugge' kvinder før overgreb, som flere anklager ellers har lydt.

- Alt, hvad jeg har set og hørt om Tills fester, var, at det var voksne, der festede sammen. Alligevel virker det til, at der er sket ting, som jeg personligt ikke synes er ok, selvom det er juridisk ok.

Schneiders opslag er skrevet på tysk, men kan ses nederst i artiklen.

Sat på pause

Universal Music har som konsekvens af anklagerne stoppet markedsføring og promovering af bandet, mens efterforskningen står på, skriver mediet NME.

Også Till Lindemanns bogforlag, Kiepenheuer & Witsch, der har udgivet flere af hans digtsamlinger, har opsagt samarbejdet, efter de blev opmærksomme på en voldsom pornofilm med forsangeren.

'I løbet af den aktuelle rapportering blev vi opmærksomme på en pornovideo, hvor Till Lindemann hylder seksuel vold mod kvinder' skrev de i starten af måneden, ifølge Bild.

Bandet er kendt for deres altid store spektakel af et show. Men for tiden fylder anklagerne mod forsangeren mere. Foto: Per Lange

Voldsomme anklager

I februar berettede tyske medier om flere påståede overgreb begået af Till Lindemann i forbindelse med koncerter i 2020.

Her beskrev en på daværende tidspunkt 21-årig anonym kvinde, hvordan hun først kom til bevidsthed, da forsangeren lå oven på hende og spurgte, om han skulle stoppe.

Kvinden beskriver, at hun var så konfus, at hun 'ikke engang vidste, hvad han ville stoppe med at gøre'. Da hun vågner, er hun igen i et nyt lokale og blev afvist, da hun ville tale med Till Lindemann.

Også en 22-årig beskrev, at hun på grund af stjernens status ikke ville sige nej til sex, selvom hun følte sig utilpas.

Ifølge hende var Lindemann så voldsom under sex, at hun efterfølgende blødte og havde kramper.

Det var dog 24-årige Shelby Linns billeder på Twitter, der for alvor satte gang i mediernes dækning af bandets vilde fester - og kvindernes voldsomme anklager.

I forbindelse med en efterfest til en Rammstein-koncert, vågnede hun op med blå mærker og mistænkte, at nogle havde puttet stoffer i hendes drink.

Till Lindemann skulle ifølge hende været blevet aggressiv, da hun sagde nej til sex. Hun har efterfølgende præciseret, at Till Lindemann hverken voldtog eller var voldelig overfor hende, men respekterede et nej.

