Rammstein reagerer på sex-anklager

Fredag og lørdag spillede de for næsten 100.000 mennesker i Odense, og de blev hyldet for showet, der fik hele 5 stjerner af Ekstra Bladets musikanmelder Thomas Treo.

I Rammsteins hjemland, Tyskland, har mediernes fokus dog været noget helt andet, efter politiet i Litauen har meldt ud, at de undersøger en sag om et påstået overgreb i forbindelse med en koncert i hovedstaden Vilnius i sidste uge.

Det sker efter 24-årige irske Shelby Lynn på sociale medier har anklaget bandet for at putte stoffer i hendes drink og opføre sig aggressivt over for hende, da hun til bandets VIP-fest efter koncerten afviste at have sex med forsangeren Till Lindemann.

Shelby Lynn har efterfølgende præciseret, at det ikke var forsangeren, der rørte hende.

Annonce:

Opsagt

Flere kvinder har berettet om lignende oplevelser, og fredag afsluttede bogforlaget 'Kiepenheuer & Witsch', der har udgivet hans digtsamlinger, øjeblikkeligt samarbejdet med forsangeren.

'I løbet af den aktuelle rapportering blev vi opmærksomme på en pornovideo, hvor Till Lindemann hylder seksuel vold mod kvinder' skriver forlaget blandt andet.

Lynns billeder af store blå mærker er gået verden rundt.



'Rammer os hårdt'

I et opslag på Instagram reagerer bandet nu på de hårde anklager, hvor de beder offentligheden og fans om ikke at dømme bandet eller de anklagende parter på forhånd.

Artiklen fortsætter under opslaget...







Flere sager

Senest i februar berettede tyske medier om flere påståede overgreb begået af Till Lindemann i forbindelse med koncerter i 2020.

Her beskrev en, på daværende tidspunkt, 21-årig anonym kvinde, hvordan hun først kom til bevidsthed, da forsangeren lå på hende og spurgte, om han skulle stoppe.

Annonce:

Kvinden beskriver, at hun var så konfus, at hun 'ikke engang vidste, hvad han ville stoppe med at gøre'. Da hun vågner, er hun igen i et nyt lokale og blev afvist, da hun ville tale med Till Lindemann.

Også en 22-årig beskrev, at hun på grund af stjernens status ikke ville sige nej til sex, selvom hun følte sig utilpas.

Ifølge hende var Lindemann så voldsom under sex, at hun efterfølgende blødte og havde kramper.

Læs hele historien om Shelby Lynns anklager her.