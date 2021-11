Ramt af aggressiv kræft

'Tiger King'-stjernen Joe Exotic deler triste nyheder om sit helbred fra fængslet.

I et opslag på Instagram fortæller han nemlig, at han den kræft, han tidligere har været ramt af, er vendt tilbage, og at der nu er tale om en meget aggressiv prostatakræft.

'Det er med et trist ansigt, at jeg er nødt til at fortælle jer, at lægerne kaldte mig ind i dag for at give mig nyheden om, at min biopsi fra prostataen viste, at jeg har aggressiv kræft', skriver han og fortæller, at han lige nu venter på at få udført flere tests.

'Lige nu har jeg ikke brug for at få medlidenhed, og jeg er sikker på, at Carole har sin egen fest nu', skriver han med henvisning til sin mangeårige rival Carole Baskin, som han er dømt for at planlægge at dræbe.

Snart vil en ny sæson af 'Tiger King' få premiere på Netflix. Foto: Netflix

Vil løslades

58-årige Joe Exotic skriver videre, at hans diagnose og skrantende helbred efter hans mening bør føre til, at han bliver løsladt.

'Jeg har brug for, at verden er min stemme for min løsladelse. De har bevis for, at jeg ikke gjorde det her, og der er ingen grund til, at statsadvokaten trækker det her i langdrag, så jeg kan komme hjem og få behandling og nyde den sidste tid, jeg har tilbage, med mine nærmeste', skriver han videre.

Inden længe er der premiere på en ny sæson af 'Tiger King' på Netflix, der efter sigende vil fokusere på nye afsløringer i den meget omtalte sag om Joe Exotic og Carole Baskin. Den får premiere 17. november.

