Ramt af akut vejrtrækningsproblem: Fik førstehjælp af brandmænd

Den 88-årige skuespiller og dyrerettighedsforkæmper Brigitte Bardot måtte omkring klokken ni onsdag morgen tilkalde hjælp, da hun pludselig fik problemer med sin vejrtrækning.

Det skriver det lokale franske medie Var Matin, som har fået historien bekræftet af hendes mand, Bernard d'Ormale.

- Klokken var omkring ni, da Brigitte fik problemer med at trække vejret. Det var sværere end normalt, men hun mistede ikke bevidstheden. Lad os kalde det et øjebliks åndedrætsdistraktion. Brandfolkene ankom, gav hende ilt og blev her for at holde øje med hende.

Grunden til, at det var brandmænd, der ankom til parrets hjem i Saint-Tropez og hjalp skuespilleren, er, at ambulancen simpelthen var kørt forkert, forklarede Bernard d'Ormale.

Kæmper med varmen

For tiden er der hedebølge i Europa, og Bernard d'Ormale siger også til mediet, at hans kone flere gange i den seneste tid har klaget over varmen.

- Som alle, der har nået en vis alder, så har hun det svært med varmen. Det sker for 88-årige, siger han.

Bernard d'Ormale vil dog gerne berolige bekymrede fans af Bardot og fortæller, at hun efter omstændighederne har det fint nu.

- Hendes puls er fin, hendes hjerte ligeså, og hendes blodtryk er også godt, men tingenes tilstand forbliver skrøbelig.

Sådan tog Brigitte Bardot sig ud i sine yngre dage. Foto: Sam Levin/Regie Du Film/Del Duca/Kobal/REX/Shutterstock

Sexsymbolet fra den yderste højrefløj

I sine yngre dage var Brigitte Bardot beundret overalt – et fransk filmikon og et sexsymbol, som mere end nogen anden symboliserede kvinders ret til at optræde så frækt og udfordrende, som det passede dem.

Men med årene er beundringen blevet blandet med hovedrysten over hendes optræden som dyrerettighedsaktivist, muslimhader og hendes sympatier for den absolutte politiske højrefløj i Frankrig.

