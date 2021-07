Ramt af kræft: 'Venter på svar, om jeg skal leve eller dø'

Livet har bestemt ikke været ubekymret, siden Blink-182 sangeren Mark Hoppus fandt ud af, at han havde kræft.

Mens han går gennem sin kemobehandling, skal han også tage en test, der kan fortælle, hvordan og hvorledes sygdommen spreder sig i kroppen.

Det fortæller han på sin egen Twitter-profil.

'Undskyld, hvis jeg deler for meget, men det er meget surrealistisk at tænke på, at jeg denne her uge, tager en test for at finde ud af, om jeg skal leve eller dø. Tak til alle for at sende positive tanker og opmuntring', skriver han.

Selvom Mark Hoppus lige nu afventer sit svar, regner han stadig med at besejre kræften.

'Jeg kommer til at overvinde det her. Om det er med kemo eller transplantation. Men uanset hvad skal jeg bare vinde og slå kræft lige i kuglerne. Kærlighed til jer alle', lyder det.

Den 49-årige frontfigur og bassist i rockbandet Blink-182, Mark Hoppus har siden 1992 spillet med Tom DeLonge og Travis Barker i Blink-182.

Han er gift med Skye Everly, og sammen har de sønnen Jack.

Han har tidligere delt med fans, at han gennemgår et kræftforløb, men han har ikke delt, hvilken kræft der er tale om.

'De seneste tre måneder har jeg modtaget behandling med kemoterapi mod kræft. Jeg har kræft. Det stinker, og jeg er bange, og på samme tid er jeg velsignet med utrolige læger og familie og venner, som får mig igennem dette,' lød det.