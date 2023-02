Ramt af ny sag: Familie kræver erstatning

Alec Baldwin skød sidste år to personer med en rekvisit-pistol på et filmset. Den ene person, Halyna Hutchins, døde af sine kvæstelser, mens den anden overlevede episoden. Nu har politiet udgivet hidtil usete optagelser af Baldwin og flere andre på settet kort tid efter den tragiske hændelse

En dom for uagtsom manddrab og fem år i fængsel – det er, er hvad skuespilleren Alec Baldwin i forvejen risikerer, men det er langt fra slut endnu. Udover at have en straffesag hængende over sig, indledes der også endnu et civilt søgsmål.

Efter at have indgået et forlig med den afdøde Halyna Hutchins' efterladte enkemand og søn i oktober 2022, bliver skuespilleren nu sagsøgt af filmfotografens mor, søster og far.



Det skriver Deadline på baggrund af retsdokumenter fra sagen.

- Vi har i dag anlagt en retssag i Los Angeles Superior Court (højesteret på statsligt niveau, red.) imod Alec Baldwin, producenterne af 'Rust', våbeninspektøren Hannah Gutierrez-Reed, assisterende instruktør David Halls og andre tiltalte, der kan have været ansvarlige for Halyna Hutchins' død, lyder det fra advokaten Gloria Allred, som repræsenterer den afdøde Halyna Hutchins' familie.

I det 32-sider lange erstatningskrav beder familien således om en uspecificeret erstatning fra Alec Baldwin, heriblandt for at have påført familien følelsesmæssig sorg, tab af kammeratskab, omsorg m.m., grundet tabet af Halyna Hutchins.

- Der har ikke været noget forsøg på kontakt fra Hr. Baldwin, heller ingen undskyldning, siger Gloria Allred som forklaring på, hvorfor familien nu søger endnu et søgsmål, efter at Hutchins' enkemand og søn indgik et forlig med skuespilleren.

- Alle, der er ansvarlige for hendes tab, skal holdes ansvarlige, siger advokaten, der citerer den afdøde filmfotografs søster.