Ramt af tragedie: - Jeg er fuldstændig knust

Kate Ferdinand, der er gift med den tidligere Manchester United-spiller Rio Ferdinand, har mistet sit 12 uger gamle foster.

Det skriver hun selv i et længere opslag på Instagram, hvor hun beskriver sig selv som 'fuldstændig knust'.

'Jeg kan ikke finde ord. Jeg er fuldstændig knust, men kunne ikke være mere taknemmelig for de kram, jeg fik af mine store babyer, som kom ind ad døren, da vi kom hjem,' skriver Ferdinand i sit opslag, hvori hun fortæller, at det var til en kontrol, at parret fik den hjerteskærende nyhed, om at det 12-uger gamle fosters hjerte var gået i stå.

Parret har sammen sønnen Cree Ferdinand, ligesom Rio Ferdinand også har børnene Tate, Lorenz og Tia Ferdinand med sin første hustru, Rebecca, der på tragisk vis gik bort i 2015 som følge af brystkræft.

Det var ikke delt med offentligheden, at Kate Ferdinand og Rio Ferdinand ventede endnu et barn.

Annonce:

'Vi var så spændte og planlagde en ny baby i vores familie. Vi kunne ikke vente med at dele vores nyheder med jer alle, men desværre går livet nogle gange ikke, som vi planlægger,' skriver Kate Ferdinand videre i sit opslag.

Artiklen fortsætter under billedet . . .

Kate Ferdinand hed, inden sit ægteskab med Rio Ferdinand, Wright til efternavn. Hun blev blandt andet kendt for at have deltaget i reailty-programmet 'The Only Way is Essex' Foto: Ritzau Scanpix

Kate Ferdinand, der inden sit ægteskab med den tidligere Manchester United-spiller bar efternavnet Wright, har tidligere deltaget i reailty-programmet 'The Only Way is Essex', men da hun mødte Rio Ferdinand, stoppede hun efter eget udsagn for at hellige sig sin mands tre børn.

Parret giftede sig i 2019. Du kan læse mere om det overdådige bryllup her.