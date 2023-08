Ramt af uventet sygdom: Nu er der nyt

Jamie Foxx fortæller, at han først nu er ved at være sig selv igen, efter han i april måtte hasteindlægges

I ugevis var der tavst som graven om hollywoodstjernen Jamie Foxx, efter han i april blev syg og måtte hasteindlægges.

Den 55-årige skuespiller har fortsat ikke fortalt, hvilken sygdom der var tale om. Nu deler han dog lidt flere detaljer i et opslag på Instagram.

Her fortæller Foxx, at han først nu er ved at være sig selv igen.

'I ser på en mand, der er taknemmelig. Jeg begynder endelig at føle mig som mig selv igen. Det har været en uventet mørk rejse, men jeg kan se lyset', skriver han til opslaget.

Vil takke alle

Han retter samtidig en stor tak til alle dem, der har tænkt på ham og bedt for ham undervejs i forløbet.

'Jeg har en masse mennesker at takke. I har ingen ide om, hvor meget det betød. Jeg kommer til at takke jer alle sammen personligt. Og hvis I ikke allerede vidste det: GUD ER GOD. Hver dag, hele dagen', skriver Jamie Foxx.

Skuespilleren har tidligere på sommeren udtalt sig om den lidelse, der ramte ham, og som af hans familie i en pressemeddelelse blev omtalt som en 'sundhedsmæssig komplikation'.

Dengang afviste han de rygter, der florerede, om at han skulle være blevet både blind og lam som følge af sygdommen.

Jamie Foxx er kendt fra film 'Django Unchained' og 'Ray', hvoraf sidstnævnte sikrede ham en Oscar for bedste mandlige skuespiller i 2005.