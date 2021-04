Ramte bunden og mistede alt: Nu jubler popstjerne igen

Kerry Katona har langt fra haft det nemt, og især økonomien har været et stort problem med den nu 40-årige popstjerne og tidligere medlem af den succesfulde pigegruppe Atomic Kitten.

Bandets succes i 90'erne og 00'erne gav gode penge på kontoen, og hendes forbrug steg. Da pengene begyndte at slippe op, var det svært at skrue ned for forbruget igen. I 2008 erklærede hun sig personligt konkurs på grund af en skattegæld på godt 3,5 millioner kroner, som hun manglede at betale 700.000 kroner på.

Nedturen stoppede dog ikke der, og i 2013 måtte hun igen erklære sig konkurs, mens der i 2018 også var rygter om en personlig konkurs for popstjernen. Men nu lysner det hele for alvor for hende økonomisk, fortæller hun på Instagram.

'Efter jeg mistede ALT for 13 år siden og var nødt til at leje, har jeg endelig købt mig et hus,' jubler hun i opslaget, hvor hun fortæller, at hun har haft det meget hårdt de seneste år.

'Men jeg gav aldrig op. Hvis jeg kan vende det hele rundt, så kan alle gøre det,' skriver hun og fortæller, at hun er stolt af sig selv.

Ulykker på stribe

I opslaget takker den 40-årig tv-kendis sin forlovede, Ryan Mahoney, der i august sidste år friede til hende efter to års forhold.

'For seks år siden havde jeg heller aldrig troet, at jeg ville nå til der, hvor jeg er i dag. Det har været sindssygt hårdt. Stoffer, konkurser, bipolær, mental sundhed, angst, skilsmisser, sammenbrud,' skriver hun.

Det står ikke klart, hvor hun har købt hus, eller hvad hun har betalt for det. Men i opslaget fortæller hun, at det er i den nordlige del af England.

Kerry Katona med Atomic Kitten-kollegerne Liz McClarnon og Natasha Hamilton i 2013. Foto: Jon Furniss/Ritzau Scanpix

Kerry Katona var med, da Atomic Kitten i 1998 brød igennem på den engelske og internationale musikscene.

I 2001 trak hun sig dog og blev siden et kendt ansigt ved at medvirke i flere engelske realityprogrammer. I 2012 vendte hun tilbage til pigegruppen, men fem år senere trak hun stikket for anden gang.

Hun har været gift tre gange og har fem børn. Udover sangkarrieren har hun medvirket i en række britiske tv-programmet - blandt andet er hun blevet nummer to i 'Celebrity Big Brother' i 2011.