Rapper afslører: Derfor er han ikke gift

Fremtidsplanerne er rimelig klare for rapperen Drake.

Og det bliver uden en ring på fingeren.

I podcasten 'The Really Good Podcast with Bobbi Althoff' beskriver den femdobbelte Grammy-vinder, at ægteskab er 'et levn fra oldtiden', og uddyber:

- Jeg ved det ikke. Måske jeg kommer til det en dag. Jeg er ikke sikker på, jeg kan tilbyde nogen, hvad de leder efter, siger Drake, der har det borgerlige navn Aubrey Drake Graham.

Rapperen forklarer, at han frygter at skuffe, fordi han bruger så meget tid og energi på sit arbejdsliv.

Derfor er han ikke overbevist om, at han på dette tidspunkt i livet er klar til at dedikere sig til ægteskab.

En med humor

Og hvis giftermålet så en dag skulle blive en realitet alligevel, så ved Drake, hvem det ikke bliver.

- Jeg kommer nok ikke til at gifte mig med en kendt. Kendte mennesker er ikke så spændende, siger han.

Hertil forklarer han, at han ønsker en, der er 'sig selv'.

- Jeg kan godt lide nogen med humor, du ved, siger 'Hotline Bling'-sangeren.