Rapper erklærer sig skyldig i stor narkosag

I oktober sidste år blev rapperen Fetty Wap, som står bag hits som 'Trap Queen' og 'Again', arresteret i en stor narkotikasag.

Han blev blandt andet sigtet for intention om distribution af kokain, heroin og fentanyl.

Og det er altså denne sigtelse, som rapperen nu har erklæret sig skyldig i. Det sker efter, at han var i retten mandag. Det skriver TMZ.

I følge en repræsentant for advokatkontoret i det østlige distrikt af New York så kan den kun 31-årige rapper altså se frem til minimum 5 år bag tremmer. Det er nemlig den obligatoriske straf for denne type forbrydelse.

Officielle myndigheder skyder på, at rapperen kommer til at sidde inde mellem 7-9 år for denne forbrydelse.



Fetty Wap er i øjeblikket varetægtsfængslet, erfarer TMZ.

Arresteret af FBI

Det var FBI, som arresterede rapperen i New York City i oktober 2021.

TMZ fik på daværende tidspunkt fat i de juridiske dokumenter, hvor der stod at Fetty Wap, sammen med to andre, havde været med til at distribuere mere end 100 kg kokain, heroin og fentanyl over hele Long Island og New Jersey.

Derudover konfiskerede myndighederne 1,5 millioner dollars i kontanter, som svarer til 11,2 millioner kr. Derudover fandt de 15 kg kokain, 2 kg heroin, fentanyl piller samt forskellige skydevåben.

'Vi beder til, at dette er en stor misforståelse. Han skal se dommeren i dag. Han håber at kunne blive løsladt, så vi kan opklare sagen hurtigst muligt.'

Sådan udtalte Fetty Waps advokat dengang. Men nu ser det altså ud til, at det ikke blot var en misforståelse.

Sendte dødstrussel

Dette er dog ikke den eneste retsag, som Fetty Wap har kørende.

Han skulle nemlig efter sigende også have kommet med dødstrusler i et facetime opkald i 2021. Dødstruslerne skulle have være rettet mod en mand, som havde kaldet Fetty Wap 'en rotte' (En som sladrer, Red.) Det skrev TMZ om 8 august, efter at have fået fat i de juridiske dokumenter i sagen.

Fetty Wap skulle efter sigende have truet med at dræbe manden, imens han viftede med en pistol på facetime.

Sagen resulterede i, at rapperen endnu engang blev arresteret, da våbenbesiddelse var en overtrædelse af rapperens prøveløsladelse. Fetty Wap var blevet prøveløsladt efter anholdelsen i narkosagen i New York, fordi han betalte kaution på 500.000 dollars, hvilket svarer til ca. 2,2 millioner kr.

Fetty Wap er nu varetægtsfængslet, mens retssagen kører, uden mulighed for løsladelse mod kautionsbetaling.

