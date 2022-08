Rapper i retten igen: Affyrede to skud

Rapperen ASAP Rocky trak en del overskrifter, da han i 2019 blev dømt for at have begået groft overfald i Sverige. Og i april i år var den gal igen. Her blev rapperen arresteret af politiet på vej ud af sit privatfly for øjnene af kæresten Rihanna, som var gravid på daværende tidspunkt. Dengang lød anklagen på 'overfald med et dødeligt våben'.

Og nu er den altså gal igen igen.

I mandags blev rapperen nemlig sigtet af distriktsadvokaten i Los Angeles for 'overfald med skydevåben' i forbindelse med et skyderi tilbage i november 2021. Det skriver L.A Times.

Rapperen, som i virkeligheden hedder Rakim Mayers, er sigtet for personligt at bruge et skydevåben, men derudover står han også over for endnu en sigtelse. Mayers er nemlig også sigtet for at bruge et semiautomatisk våben. Dette skete ifølge anklageren på baggrund af en grundig gennemgang af bevismaterialet i sagen.

Rapperen stilles for retten på onsdag.

Med i samme bande

En mand ved navn Terell Ephron, en bekendt til ASAP Rocky, som går under navnet ASAP Relli, hævder at være ofret i sagen, og det er også ham, der har sagsøgt rapperen for blandt andet overfald og emotionelle skader.

Både Terell Ephron og Rakim Mayers er medlemmer af den såkaldte ASAP-bande the hip-hop collective, som blev oprettet i New York-bydelen Harlem i 2006.

Anklageren i sagen hævder, at skyderiet fandt sted i november efter en konfrontation mellem Mayers og Ephron, som efter sigende skulle mødes for at udrede nogle interne problemer. Her skulle Mayers have trukket det semiautomatiske våben og have affyret to skud i retning af ofret.

Ephron forlod overfaldet med mindre skader.

Rihanna og ASAP Rocky kunne i maj sige velkommen til deres nye søn. Foto: Joel C Ryan/Ritzau Scanpix

Nybagt far

Der er sikkert mange andre ting, Rakim Mayers hellere ville bruge tiden på lige nu, end at rende til retsmøder. For eksempel at tilbringe tid med sin søn, som han har sammen med sangerinden Rihanna, som i de senere år hovedsagelig har arbejdet med brandet Fenty, som både sælger lingeri og makeup.

Parret har været sammen on/off siden 2019, og det har ikke altid været en dans på roser. Ud over Mayers' sammenstød med loven cirkulerede der tidlgiere i år også en del rygter om, at han skulle have været Rihanna utro. Men dette benægtede både parret og Amina, som er navnet på den formodede elskerinde.

Indtil videre har Mayers vedholdt, at han agerede i selvforsvar. Retten fandt det ikke nødvendigt at varetægtsfængsle ham.

