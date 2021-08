Rapper i sorg: Mister sin fire-årig datter

Den amerikanske rapper Fetty Wap, hvis borgerlige navn er Willie Junior Maxwell II, har mistet sin datter. Lauren Maxwell blev kun fire år.

Det meddeler den lille piges mor på sin Instagram-profil.

Her skriver Turquise Miami, som har det borgerlige navn Lisa, til en kort video af datteren:

'Det her er min fantastiske, smukke, sjove, livlige, kærlige, talentfulde, kloge og stærke prinsesse havfrue Aquarius. Hvis du 'skroller' forbi dette opslag, så kommenter eller bare sig til dig selv 'Jeg elsker dig, Lauren', fordi man siger, at sjæle kan mærke kærlighed. Hvil i fred.'

Også amerikanske medier, som Independent, skriver om det tragiske dødsfald.

Det fremgår ikke af opslaget, hverken hvornår helt præcist eller hvordan datteren døde.

Også Fetty Wap har adresseret den lille piges dødsfald på det sociale medie tidligere. Det skete efter Fetty Wap optrådte på the Rolling Loud Festival i Miami søndag aften, hvor den 30-årige rapper efterfølgende delte en story, hvor han sagde: 'LoLo (Laurens kælenavn, red.) far gjorde det her for dig, min skat.' Det skriver online-magazinet Rap up.

Allerede for fire uger siden begyndte rygterne om den lille piges dødsfald. På sin Instagram delte Fetty Wap en række billeder af sine børn, hvor der i kommentarsporet er fyldt med hilsner og kondolencer til rapperen.

Fetty Wap har i alt seks børn med fem forskellige kvinder.

Han brød igennem på verdensplan, da han i 2015 udgav megahittet 'Trap Queen'.