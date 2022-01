Rapper revser Madonnas rumpet

Der er mange måder at få opmærksomhed på.

En gammel kending, der altid kan trækkes op af skuffen, er at smide kludene.

Det er i hvert fald sådan, flere tolker den seneste fotoserie, Madonna har lagt ud på Instagram.

Her viser den 63-årige sangerinde sig frem på en række pikante billeder, hvor der ikke er ret meget andet end et par sorte netstrømper, der dækker hendes krop.

Billederne deler mildt sagt vandene. Mens nogle hylder den modne sangerinde og kalder hende for fantastisk, guddommelig og smuk, så er andre noget mindre begejstrede.

'Sagsøg din kirurg', skriver en, mens en anden skriver, at det er sørgeligt, hvad man vil gøre for at få lidt opmærksomhed.

'Du er ældre end min bedstemor, stop venligst!', skriver endnu en kritiker, mens andre kalder hende grimme ting, der ikke er værd at gengive.

Nu blander også en af Madonnas musikalske kollegaer sig i debatten, og han har taget stilling til billedserien, som sangerinden selv har døbt 'bilproblemer'.

Det er rapperen Nelly, der har kommenteret serien af sort/hvide fotos, hvor hun blandt andet ligger med spredte ben på kølerhjelmen af en bil, og hvor hun viser sin struttende rumpet til sine 17,5 millioner følgere på Instagram.

'Nogle ting skal bare efterlades tildækket', skriver den 47-årige rapper, der tydeligvis mener, at Madonnas seneste skud er vildskud langt over grænsen.

Nelly er muligvis fan af Madonna, men ikke af hendes pikante billeder. Foto: Getty Images

Fans af altid friske Madonna er dog ligeglade med kritikken.

'Madonna har altid været en fri, seksuel kvinde, der flytter grænser med sin musik, stil og kunstneriske kreativitet. Det ændrer alder og moderskab ikke noget ved. Jeg håber, at hun bliver ved med at skubbe til grænserne, forbliver tro mod sig selv og fortsætter med ikke at give AF, (a fuck, red).