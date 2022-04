Rapper sagsøgt for 13 millioner

Rapperen Tekashi 6ix9ine, der blandt andet er kendt for sine flashy videoer på sociale medier, hvor han ofte ses pralende med kontanter og guldkæder, bliver nu sagsøgt for 2 millioner dollars - svarende til 13.7 millioner kroner, skriver TMZ.

Det er musiktjenesten Streamusic, som nu trækker den tatoverede rapper i retten. Tekashi skal ifølge selskabet have modtaget betaling for to koncerter, som aldrig fandt sted.

Det drejer sig om to live koncerter, som skulle være blevet opført i december 2021 i Hollywood. Koncerterne skulle angiveligt have været streamet live.

Streamusic påstår selv, at de har betalt rapperen 150.000 dollars - en millioner kroner for de arrangerede shows og for, at Tekashi skulle promovere dem på Instagram.

Men Tekashi valgte efterfølgende at ignorere aftalen og svarede ikke på deres henvendelser.

Den 23 årige rapper er tidligere blevet idømt en fængselsstraf på to år i en sag omhandlende våben og stoffer. Foto: Swan Gallet/WWD/shutterstock.

To millioner dollars flash

I januar skulle Teakashi så have genoptaget kontakten, og de to parter skulle efter Streamusics opfattelse, have lavet en ny aftale om de aflyste koncerter.

Men historien blev gentaget, og Tekashi endte med aldrig at optræde.

Nu håber selskabet på at vinde sagen og få de penge tilbage, som de angiveligt har betalt rapperen.

For at gøre ondt værre, lagde Tekashi torsdag en video ud på Instagram, hvor han helt naturligt står og kaster med to millioner dollars i sin indkørsel. Svarende til beløbet, som han nu bliver sagsøgt for.

Penge synes derfor ikke at være et problem for den flamboyante rapper.

I videoen nævner han dog ikke Streamusic, men giver en stikpille til sin rap rival, Fivio Foreing, som begge kæmper om titlen som 'Konge af Ney York'.