Rapper skød kollega: - Jeg nægter at undskylde

Tory Lanez blev kendt skyldig i at have skudt sin kollega Megan The Stallion i foden - han nægter sig dog skyldig og vil slet ikke undskylde

Rapperen Tory Lanez er tirsdag blevet idømt ti års fængsel.

Strafudmålingen er faldet mere end syv måneder efter, at han blev kendt skyldig i at skyde musikerkollegaen Megan Thee Stallion i foden under et skænderi til et poolparty i Hollywood Hills i 2020.

23. december blev han desuden fundet skyldig i at besidde et ladt, ikke-registreret skydevåben, overfald med et halvautomatisk skydevåben samt at affyre skud med stor uforsigtighed.

Tory Lanez har nu delt et opslag på Instagram, hvor han nægter sin skyld og understreger, at han ikke ønsker at sige undskyld.

'Uanset hvordan de forsøger at spinde mine ord, har jeg altid fastholdt min uskyld, og det vil jeg altid gøre,' skriver rapperen og fortsætter:

'Jeg undskyldte på ingen måde for de anklager, jeg uretmæssigt er blevet dømt for. Jeg bibeholder den holdning, at jeg nægter at undskylde for noget, jeg ikke gjorde'.

Annonce:

Den canadiske verdensstjerne skriver yderligere, at han har 'mødt modgang hele sit liv', og at han 'nægter at stoppe med at kæmpe før han vender sejrrigt ud'.

Skyderiet, der gik ud over Megan Thee Stallion, skete i kølvandet på et skænderi, hvor de to angreb hinandens musikkarriere, har Megan Thee Stallion tidligere udtalt i forbindelse med en vidneforklaring, der fandt sted under den to uger lange sag.

'Så jeg går ud af bilen, og det hele sker meget hurtigt. Og alt, hvad jeg kan høre er, at den her mand råber, og han siger, 'dans, kælling', fortalte hun til tv-programmet 'CBS Morning'.

- Og så skød han nogle gange, og jeg var så bange.

Megan Thee Stallion blev efter episoden opereret og var herefter indlagt i fire dage.

Læs også: - Jeg er traumatiseret