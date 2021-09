Rappere byder velkommen til barn nummer to

De to rappere Cardi B, som har det borgerlige navn Belcalis Almanzar, og Offset, hvis navn er Kiari Kendrell Cephus, er blevet forældre igen.

På Instagram har det netop offentliggjort, at deres fælles andet barn er kommet til verden.

Opslaget indeholder ikke mange oplysninger om barnet, men Cardi B har dog noteret datoen 4. september samt et lyseblåt hjerte, som kunne indikere, at der er tale om en dreng, som blev født for to dage siden.

Parret annoncerede graviditeten midt i juni til 'BET awards', hvor Cardi B viste sin baby-bule frem på scenen.

Offset har allerede tre børn med tidligere kærester, og med deres fælles datter, Kulture, bliver familien nu på hele fem børn. Det gør da bestemt heller ikke Cardi B noget.

- Jeg føler, at hans børn bringer en masse liv og glæde, når de er hos ham. Jeg elsker det faktisk. Det bringer en helt anden side frem i ham (Offset), og jeg elsker at se min datter lege med sine søskende, udtalte Cardi B til Vogue, da hun var gravid med Kulture.

Turbulent forhold

På trods af, at Cardi B og Offset nu har fået deres andet barn sammen, har deres forhold langt fra været problemfrit. Efter de blev gift i 2018, gik der massive rygter om, at Offset havde været Cardi B utro flere gange.

I 2018 postede Cardi B en video, hvor hun fortalte, at hende og Offset ikke var sammen mere, og i 2020 søgte Cardi om skillsmisse.

Der gik dog kun få måneder før Cardi igen på Instagram slog fast, at hende og Offset var sammen igen.