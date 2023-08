Rapperen Magoo er død

Rapverdenen har mistet endnu en profil.

Rapperen med det borgerlige navn Melvin Barcliff døde angiveligt søndag i en alder af 50 år.

Dødsårsagen er endnu ukendt.

Det skriver flere internationale medier - blandt andre New York Post.

Den nu afdøde rapper Magoo brød for alvor igennem på den internationale rapscene i 1990'erne, hvor han dannede en duo med den populære rapper og producer Timbaland.

Magoos musikalske partner Timbaland må siges at være den mest kendte af de to. Han er blandt andet kendt for at have produceret musik med stjerner som Madonna, Rihanna og Justin Timberlake.

Magoo opnåede ikke den samme anerkendelse og succes som Timbaland, men formåede dog alligevel at slå sit navn fast på den internationale rapscene.

Magoo er bedst kendt for hits fra slutningen af ​​90'erne og start-00'erne som 'Up Jumps Da Boogie', 'Beep Me 911' og 'Drop'.

I 1997 udgav duoen Magoo & Timbaland deres første album, 'Our World', der blandt andet bestod af hittet 'Up Jumps Da' Boogie', der blev duoens største succes på hitlisterne.

Duoen udgav senere to album uden den helt samme succes.

Magoo nåede gennem sin karriere blandt andet at lave flere numre med verdensstjernen Missy Elliot.

Indtil videre har hverken Missy Elliott eller Timbaland offentligt kommenteret Magoos bortgang.