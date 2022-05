Rapstjerne afslører kæmpe nyhed

Den verdensberømte rapper Kendrick Lamar er angiveligt blevet far for anden gang

Kendrick Lamar har løftet muligvis sløret for to kæmpe nyheder på samme tid.

På Instagram viser den verdensberømte rapper nu albumcoveret til sit spritnye album 'Mr. Morale & The Big Steppers', der står til at udkomme i morgen 13. maj.

Og i samme opslag er en særdeles overraskende nyhed, som den 34-årige verdensstjerne nu deler.

Kendrick Lamar er tilsyneladende blevet far for anden gang.

Albumcoveret med det måske nye familiemedlem kan ses nedenunder.

På coveret ses hitmageren stående i en hvid T-shirt, hvor han holder parrets ældste datter. Og verdensstjernen står sågar med en pistol i baglommen.

Foran Kendrick Lamar ses hans kone, Whitney Alford, der sidder i sengen med et nyfødt barn. Fans verden over er sikre på, at parret er blevet forældre igen.

Men hverken Kendrick Lamar eller Whitney Alford har i skrivende stund bekræftet, at de er blevet forældre for anden gang. Derudover har parret heller ikke løftet sløret for navnet på det nyfødte barn.