Rasende 'Game of Thrones'-stjerne: - Jeg smed hende ud

Emilia Clarke blev vred, da en kosmetolog anbefalede hende at bruge filler

Skuespiller Emilia Clarke finder sig ikke i grovheder, når det kommer til hendes hud.

Det fortæller den 34-årige 'Game of Thrones'-stjerne i et interview med Elle, da hun hun bliver spurgt til det værste råd, hun nogensinde har fået om hudpleje.

- Der var engang en kosmetolog, der sagde til mig, at jeg trængte til noget filler, og jeg smed hende ud. Jeg sagde bogstaveligt talt: 'Forsvind', siger hun i interviewet og fortsætter:

- Hendes præcise formulering var: 'Så kan du få dit ansigt tilbage'. På det tidspunkt var jeg 28.

Emilia Clarke var 28, da hun blev anbefalet filler. Foto: Mario Anzuoni / Ritzau Scanpix

Clarke gør det i interviewet også klart, at hun ikke giver meget for filmindustriens syn på kvinders alder.

- Som 34-årig er jeg klogere og mere intelligent, jeg har flere erfaringer, jeg har gjort en masse ting, og det er jeg stolt af. Hvis den tid, jeg har brugt her på jorden, kan ses i mit ansigt, så må det være sådan, siger hun.

Hun afviser dog ikke, at hun i fremtiden kan finde på at tage mod tilbuddet om opstrammende indsprøjtninger på grund af det pres, hun oplever i branchen.

- Hvis mit job fortæller mig, at jeg skal få lavet mere end bare en smule botox, når jeg for eksempel er fyldt 45, så vil jeg stoppe, siger hun.

