Rasende Jennifer Lopez: Filmet i smug

For lidt over en uge siden blev Jennifer Lopez og Ben Affleck gift på Afflecks grund i Georgia.

Kort tid efter blev der lagt en video ud, hvor Lopez synger en sang til sin brudgom.

Han er sat an på en stol, mens hans brud står foran og optræder med sin sang for ham og resten af selskabet.

Da videoen blev lagt ud på nettet, blev der spekuleret i, hvorvidt det var et marketings-stunt fra parrets side, det skriver UNILAD.

Udnytter parret

Videoen ligger på det amerikanske medie TMZ.

Men da en fanside, for Jennifer Lopez, delte videoen, gik sangerinden ind og kommenterede på det. Og Lopez var mildest talt ikke glad.

'Den (videoen.red.) er taget uden vores tilladelse. Færdig. Og hvem end, der gjorde det, udnyttede vores private stund.'

Hun fortsætter i sin kommentar med at skrive, at alle gæster var blevet bedt om at underskrive en kontrakt om at holde festen privat.

'Vi havde bedt alle om ikke at dele noget fra brylluppet. Det er vores valg, hvad vi vil dele.'

'Videoen er taget uden vores accept og solgt for penge', skriver hun.

Kommentaren skrev Jennifer Lopez til en fanside, der også delte videoen. Videoen er efterfølgende blevet taget ned, men ligger altså stadig på TMZ.