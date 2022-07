Rasende Stallone langer ud: 'Idiotiske og ubrugelige'

'Rocky'-stjernen Sylvester Stallone har endnu en gang været ved tasterne for at dele verbale slag ud til sin mangeårige samarbejdspartner, producer Irwin Winkler, der står bag netop 'Rocky'-filmene.

For blot to uger siden svinede Stallone den 91-årige producer til i et opslag, hvor han krævede at få del i rettighederne til franchisen.

Nu får Winkler og hans to sønner, David og Charles, endnu en bredside med på vejen i et nyt opslag på Instagram i relation til nyheden om, at der arbejdes på en spinoff-film om karakteren Drago fra 'Rocky'-filmene, spillet af Dolph Lundgren.

En film, som Winkler-familien til Stallones store forargelse står bag.

'ENDNU EN GANG har den ynkelige 94-årige producer og HANS IDIOTISKE, UBRUGELIGE GRIBBE-BØRN, Charles og David, udnyttet en anden vidunderlig karakter, som jeg har skabt, til det yderste uden overhovedet at fortælle mig om det', raser han i opslaget.

'Parasitter'

Herefter undskylder han over for fans af den populære 'Rocky'-franchise.

'Jeg ønskede aldrig, at 'Rocky'-karaktererne skulle udnyttes af disse parasitter. Forresten, så har jeg ikke andet end respekt til overs for min sande ven, Dolph Lundgren', afslutter han opslaget.

Fejden mellem 76-årige Sylvester Stallone og Winkler-familien har angiveligt stået på bag kulisserne i årevis.

'Rocky'-serien består af seks film. De første fem blev skrevet af Stallone, og tre af dem instruerede han selv.

Han skrev og instruerede også 'Rocky Balboa' fra 2006, ligesom han var producent på 'Creed'-filmene, der også er en udløber af 'Rocky'-filmene. Men rettighederne til hele franchisen hører altså Winkler-familien til.