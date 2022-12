Raser 25 år senere: - Var ikke fucking fed!

Kate Winslet er ikke typen, der glemmer, og selv her 25 år efter monsterhittet 'Titanic' husker hun de nedladende kommentarer, hun måtte lægge krop til i kølvandet på filmen, hvor Leonardo DiCaprios karakter, Jack Dawson, måtte lade livet, fordi der ikke var plads til ham på døren, som Kate Winslet erobrede efter skibets forlis.

Det medførte en ophedet debat om, hvorvidt Jack kunne være blevet reddet, hvis blot Kate Winslet havde rykket sig lidt og gjort plads til ham, eller om hun ganske enkelt fyldte for meget. Ifølge Kate Winslet blev hun udsat for massiv fatshaming, efter seerne så en forfrossen og våd Jack synke mod bunden.

- Jeg var åbenbart for fed, siger hun i podcasten 'Happy, Sad, Confused', hvor den 'Avatar'-aktuelle skuespiller husker tilbage på det episke mesterværk fra 1997.

- Folk var så onde. Jeg var ikke engang fucking fed, syder 47-årige Kate Winslet og fortæller, at hun havde reageret helt anderledes i dag.

- Jeg ville have svaret igen, og jeg ville have fortalt journalisterne: 'I skal ikke behandle mig på denne her måde. Jeg er en ung kvinde, og min krop er i forandring. Jeg er ved at finde ud af tingene, jeg er dybt usikker, og det er skræmmende. I skal ikke gøre det sværere, end det allerede er'. Det var mobning.

Der var plads til Leo, slår Kate Winslet fast. Foto: Getty Images

Der var plads

Den Oscar-vindende skuespiller har tidligere fortalt, at hun som barn blev kaldt 'blævre' og blev mobbet med sin vægt. I podcasten slår hun fast, at det ikke var muligt at redde både hende selv og Jack.

- Én gang for alle, ja der var plads til ham på den dør, men så havde den ikke kunnet holde sig oven vande, så det var ikke en bæredygtig idé.

'Titanic' vandt hele 11 Oscar-statuetter.