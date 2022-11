Raser: - Det er en heksejagt

'Harry Potter'-skuespilleren Helena Bonham Carter er vred.

Vred på tendensen verden over, hvor man tager afstand fra eller helt fjerner ting, der kan virke anstødelige på visse mennesker på bekostning af alle andre, som man senest har set det herhjemme med årets Pyrus-julekalender.

Cancel culture, som det så yndigt kaldes, er ifølge den dobbelte oscarnominerede skuespiller noget, Fanden har skabt.

- Bandlyser du et geni på grund af deres seksuelle præferencer? Så vil der være millioner af mennesker, der ville blive diskvalificeret, hvis du så deres privatliv efter i sømmene, siger hun i et interview med The Sunday Times.

Ifølge Helena Bonham Carter er det en farlig tendens.

- Du kan ikke bare fjerne folk. Jeg hader cancel culture. Det er blevet hysterisk. Der er en form for heksejagt i gang og en manglende forståelse.

Transfobisk og respektløst

Hun nævner både Johnny Depp og 'Harry Potter'-forfatteren JK Rowling som eksempler på ofre for kulturen. Sidstnævnte har flere gange været udsat for kritik. Blandt andet da et opslag på Twitter blev stemplet som 'transfobisk' og 'respektløst', fordi hun skrev, at kun den menstruerende del af befolkningen kan betegnes som kvinder.

Dermed ekskluderede hun den gruppe af transkvinder, der er født som mænd.

- Fordømmelsen af mennesker er blevet ekstremt, mener Helena Bonham Carter og tilkendegiver sin holdning til den behandling, JK Rowling blev udsat for:

- Hun har lov at have sin mening. Alle har deres egen traumatiske fortid og danner sig holdninger fra det traume, Du er nødt til at respektere, hvor folk kommer fra og deres smerte. Du behøver ikke at være enig i alt, det ville være sindssygt og kedeligt. Men hun mener det ikke aggressivt, hun siger bare noget, som passer på hendes egne oplevelser.

Dermed går hun imod andre 'Harry Potter'-stjerner som Daniel Radcliffe, Emma Watson og Rupert Grint, der alle har taget afstand fra forfatterens udmelding.

JK Rowling har tidligere fortalt om sin barske fortid, hvilket du kan læse mere om her.

