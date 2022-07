Raser: Det er falske beskyldninger

Hen over weekenden har myndighederne i Dorado i Puerto Rico forsøgt at gøre sangeren Ricky Martin opmærksom på, at han altså har fået et polititilhold mod at nærme sig sin ekskæreste. Uden dog at kunne finde latin-sangeren og overbringe ham nyheden.

Det lokale medie El Vocero har set anmodningen om polititilholdet og kan berette, at afsenderen er en mand, som Ricky Martin, 50, datede i syv måneder.

De gik fra hinanden for to måneder siden, og 'Livin' La Vida Loca'-sangeren er siden blevet set luske rundt i nærheden af den anden mands hus i hvert fald tre gange siden bruddet.

'Afsenderen frygter sin sikkerhed', står der blandt andet i anmodningen om polititilholdet, skriver El Vocero.

Nægter alt

Men Ricky Martin nægter nu på Twitter, at det skulle have noget som helst på sig.

'Polititilholdet mod mig er baseret på helt og aldeles falske beskyldninger. Derfor svarer jeg også kun tilbage gennem de retslige instanser med fakta og den værdighed, der karakteriserer mig', skriver stjernen på sin profil.

Han fortsætter med at takke de fans, der støtter ham, mens det retslige efterspil går sin gang.

'Fordi der er tale om en igangværende juridisk sag, kan jeg ikke komme med nogle detaljer på nuværende tidspunkt. Jeg er taknemmelig for de uanede mængder af solidariske beskeder, og jeg tager dem ind med hele mit hjerte.'

Hele sagen er svøbt i et tæppe af mystik, da ingen ved, hvem den nylige ekskæreste er. Ricky Martin har nemlig været gift med sin mand Jwan Yosef siden 2017 og er det tilsyneladende stadig.