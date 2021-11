Raser efter kommentarer: - Skal jeg stoppe med at blive ældre?

Når Sarah Jessica Parker og resten af 'Sex and the City'-holdet inden længe vender tilbage til skærmene, bliver det i noget ældre udgaver, end da serien oprindeligt kørte.

Det er der egentlig ikke noget underligt i, eftersom det er 17 år siden, at sidste afsnit løb over skærmen. Men det er ikke alle, der har helt let ved at forstå, at folk bliver ældre.

Det har 56-årige Sarah Jessica Parker fået nok af. Det siger hun til Vogue, hvor hun er på forsiden af december-udgaven, og den plads har hun tænkt sig at bruge til at sende en opsang.

- Der er så meget kvindehader-snak, man aldrig ville høre om en mand, siger hun og fremhæver blandt andet en episode i sommer, hvor hun fik taget et billede sammen med vennen Andy Cohen.

- Grå hår, grå hår, grå hår. Har hun gråt hår? Jeg sidder sammen med Andy Cohen, der er helt gråhåret, og han ser fremragende ud. Hvorfor er det okay for ham? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til jer folk. Især jer på sociale medier. Alle har noget, de vil sige. 'Hun har for mange rynker', 'hun har ikke nok rynker'.

'Hvad skal jeg gøre?'

Sarah Jessica Parker vil have folk til at tænke mere over, hvad de siger og skriver til folk.

- Det føles næsten som om, at folk ikke vil have, at vi har det okay med, hvem vi er. Det er som om, at de nyder, at vi har det svært med dem, vi er i dag - uanset om man vælger at lade sig ælde naturligt og ikke se perfekt ud, eller om man gør noget, der får en til at få det bedre.

- Jeg ved, hvordan jeg ser ud. Jeg har intet valg. Hvad skal jeg gøre ved det? Stoppe med at blive ældre? Forsvinde?

'Sex and the City'-efterfølgeren 'And Just Like That' får premiere til december.