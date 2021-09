Raser efter voldsanklager: Det har kostet mig karrieren

Johnny Depp tog bladet fra munden på spansk filmfestival og talte om den fordømmelse, han føler sig udsat for, efter at have tabt en injuriesag mod den britiske avis The Sun, der havde omtalt stjernen som hustrumishandler

Skuespilleren Johny Depp, 58, er i disse dage i Spanien, hvor han på filmfestivalen i San Sebastian har fået overrakt en hæderspris for sine mange år i branchen.

Her benyttede ifølge flere medier - heriblandt Variety - han et pressemøde forud for prisuddelingen til at rase mod den hetz, han føler sig udsat for efter det massivt medie-dækkede virkelig drama, der de seneste år har udspillet sig mellem Depp og ekskonen Amber Heard.

Et drama, hvor hun beskylder ham for at have været ekstremt voldelig i deres forhold, hvilket fik den britiske avis The Sun til at kalde stjernen for hustrumishandler. Det fik Johnny Depp til at anlægge en injuriesag mod avisen. En sag han tabte sidste år.

Johnny Depp og Amber Heard var gift fra 2015 til 2017 og har ligget i strid siden. Foto: SHARJO

Ydermere har det tidligere par en verserende sag i USA, hvor han beskylder hende for at have udsat ham for æreskrænkelse ved at opdigte historier om mishandling.

- Der skal ikke mere end en enkelt sætning til, før gulvtæppet er trukket væk under dig. Jeg kan forsikre jer om, at ingen kan være tryg og sikker, så længe der er denne pludselige trang til at dømme nogen baseret på noget, andre lukker ud ... Og tro ikke, at jeg er den eneste, der oplever det, lød det fra Johnny Depp, der føler, at hans karriere i dag ligger i ruiner efter anklagerne og den fordømmelse, han føler sig udsat for.

Som en konsekvens af voldsanklagerne mistede han sidste år sin rolle som troldmand i den kommende tredje film i rækken af 'Fantastiske skabninger' - en rolle, som Mads Mikkelsen efterfølgende overtog.

- I dag er jeg kommet til det punkt, at jeg er klar til at optræde som Jack Sparrow til børnefødselsdage, sagde han med henvisning til hans rolle fra 'Pirates of the Caribbean'.

Netop på grund af de voldsomme anklager og den massive omtale af stridighederne mellem de tidligere ægtefæller, er filmfestivalen i San Sebastian fra flere blevet kritiseret for at at tildele Depp den såkaldte Donostia-pris.