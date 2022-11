Raser: Folk skrider efter pikant billede

Et billede i kønsneutralt undertøj blev for meget for nogle af unge Jack Vidgens følgere. Se billedet her

Jack Vidgen er rasende.

Den australske 'The Voice'-sanger har nemlig mistet hundredvis af følgere, efter han lagde et billede op af sig selv i såkaldt kønsneutralt undertøj. På billedet, der er et betalt partnerskab, kan 25-årige Vidgen ses i en pink-grøn crop top og matchende underbukser.

- Så taknemlig for deres kønsneutrale undertøj, skriver han til billedet, som du kan se herunder:

Men ikke alle jubler med Vidgen. Søndag er den unge mand således røget til tasterne, hvor han spyr verbal ild i retning af de mange hundrede følgere, der er forladt hans profil efter at have set billedet.

'Efter jeg lagde de her billeder op den anden dag, har jeg mistet omkring 400 følgere. Sindssygt at tænke på, hvordan en dreng i kønsneutralt undertøj kan gøre nogle mennesker ukomfortable', skriver han.

Helt ligeglad er han dog ikke. For efter at have understreget, at han er glad og stolt over samarbejdet med producenten, lagde han et billede op fra stranden med teksten:

'Et billede af mig på stranden, som kigger på de konservative, der smutter'.

