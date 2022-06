Raser fra scenen: 'Vi hader jer'

'Fuck jer. Fuck jer rigtig, rigtig meget'.

Der blev ikke lagt fingre imellem, da den 19-årige popsensation Olivia Rodrigo i går indtog scenen på Glastonbury Festival i England.

Sangerinden, der står bag hits som 'Drivers License' og 'Good 4 U', luftede midt i showet sin mening om, at USA's højesteret i denne uge har omstødt den skelsættende retsafgørelse Roe versus Wade fra 1973, der sikrer retten til fri abort i hele USA.

'Jeg er knust over det, der er sket i USA. Knust og bange. Og mange kvinder og piger kommer til at dø på grund af det her', lød det fra en tydeligt berørt Olivia Rodrigo.

Lovgivningen betyder, at kvinder i USA ikke længere har ret til fri abort, og i stedet bliver det op til hver enkelt delstat selv at lovgive om abort.

Med sig på scenen inviterede Olivia Rodrigo derfor som en overraskelse den britiske popstjerne Lily Allen, der har sange som ’Smile’ og ’Not Fair’ på repetoiret.

'Jeg vil gerne dedikere den næste sang til de fem dommere i højesteretten, der har vist os, at de ikke bekymrer sig en skid for frihed. Denne her sang går ud til Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett, and Brett Kavanaugh'.

Publikum jublede, mens Lily Allen flankerede Rodrigos ord med to fuckfingre.

'Vi hader jer', lød det afslutningsvist, før tonerne til Lily Allens store hit 'Fuck You' blæste ud af højtalerne til endnu større jubel.

Se dundertalen herunder ...

Det anslås, at 22 stater inden for kort tid vil udnytte den nye lovgivning til at gøre abort ulovligt.

Den konservative dommer Clarence Thomas, der var med til at omstøde afgørelsen om abort, har i øvrigt meddelt, at han ønsker at kigge på andre skelsættende afgørelser, heriblandt en afgørelse, der sikrer retten til at købe prævention, og en afgørelse, der sikrer homoseksuelle retten til at blive gift.