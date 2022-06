Raser fra scenen

Det er ikke gået ubemærket hen på en af verdens største musikfestivaler, Glastonbury, at den amerikanske højesteret fredag tilbagekaldte den føderale ret til abort i USA.

Senest har den newzealandske sangerinde Lorde søndag givet sin mening til kende. Her afsluttede hun sin koncert på hovedscenen, Pyramid Stage, med et 'Fuck højesteret'.

Hun slutter sig dermed til en lang række kunstnere på den britiske festival, som har fordømt USA's højesterets beslutning.

Det gælder blandt andre Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Idles og Phoebe Bridgers.

I slutningen af sangen 'Secrets From a Girl (Who's Seen It All)' ændrede Lorde teksten for at fortælle, at hun føler, at kvindekroppen kontrolleres.

- Vil I høre en hemmelighed, piger? Jeres kroppe var forudbestemt til at blive kontrolleret og objektiviseret, lige fra I blev født. Den rædsel er jeres fødselsret, sang hun.

- Men her er en anden hemmelighed: I besidder en ældgammel styrke og ældgammel visdom. Visdom, som har drevet alle kvinder, som var her før jer.

- Den visdom er også jeres fødselsret. Jeg beder jer om i dag at gøre adgangen til den visdom til jeres livsværk. Fordi alting afhænger af det, sang hun.

Lorde fra New Zealand spillede søndag på hovedscenen, Pyramid Stage, på Glastonbury Festival i Somerset i det sydvestlige England. Foto: Andy Buchanan/Ritzau Scanpix

Det er anden gang, at 25-årige Lorde optræder på Glastonbury, der er en af verdens største musikfestivaler. Hun spillede også på festivalen i 2017.

Da den amerikanske popstjerne Billie Eilish fredag aften indtog Pyramid Stage, kaldte hun dagen for en sort dag for kvinder i USA.

- I dag er en virkelig sort dag for kvinder i USA, sagde den 20-årige Grammy-vinder midtvejs i koncerten.

- Det er det eneste, jeg kommer til at sige, for jeg kan ikke holde ud at tænke mere på det lige nu.

Billie Eilish er det yngste hovednavn på Glastonbury nogensinde.

Paul McCartney, som spillede på festivalen lørdag - en uge efter sin 80-års fødselsdag - er den ældste.

På Glastonbury deltager flere end 200.000 musikglade gæster.