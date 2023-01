Raser: I er ikke rigtige fans

Der var engang, hvor det var Instagram, Britney Spears kommunikerede på, men nu er det så Twitter, popsangeren har kastet sin kærlighed på.

Og netop på Twitter forsikrer popsangeren sine fans om, at hun lever i bedste velgående.

'Jep, det er mig … Jeg lever og har det godt,' skriver Britney Spears med en hentydning til, at hun tidligere på ugen fik besøg af politiet, som fans havde kimet ned, da de var blevet bekymret for popstjernens velbefindende, efter hun igen havde slettet sin profil på Instagram.

Og selvom Britney Spears allerede en gang har givet en opsang til sine fans, så tyder noget på, at chokket stadig ikke har lagt sig.

'Jeg er chokeret over, at da jeg deaktiverede min Instagram, blev fans bekymrede og sendte politiet ud til mit hus. Det var virkelig unødvendigt. Jeg elsker mine fans, men dem, der gjorde det, er ikke rigtige fans,' skriver Britney Spears videre og tilføjer:

'Jeg føler helt ærligt, at det var en måde at sætte mig i et dårligt lys på.'

Politiet fortæller ifølge TMZ, at de indfandt sig på popstjernens adresse omkring klokken 23 tirsdag aften, og det var ifølge mediets kilder til stor ulejlighed for Britney Spears, der ifølge mediet blev direkte irriteret over, at hun skulle tjekkes op på af myndighederne.

Og irriteret fornemmer man stadig, at hun er.

'Jeg er i live, fin, sund og klar til at starte en ny dag - en ny morgen! Til mine rigtige fans, Gud velsigne jer,' afslutter popstjernen.

