Raser mod anklager om foto-fusk: 'Det er så dumt'

Kim Kardashian retter skytset mod folk, der beskylder hende for at photoshoppe sin egen navle væk fra sit seneste billede

Den 41-årige realitystjerne Kim Kardashian har for nylig delt nogle billeder, hvor hun viser sit tøjmærke Skims frem til sine 305 millioner følgere, men det er ikke tøjet, der løber med opmærksomheden.

I stedet undrer folk sig over, at man ikke kan se Kims navle på billederne, hvorfor de hævder, at den er blevet redigeret væk.

Men det kan der ikke være tale om, slår Kardashian-medlemmet nu fast og svarer igen i en story på Instagram.

'Kom nu folkens ... Seriøst! Det er så dumt! I påstår, at jeg har photoshoppet min navle væk???' lyder det retorisk fra verdensstjernen, der herefter forklarer, at hendes navle gemmer sig under det højtaljede undertøj, som hun har på.

Al omtale er god omtale, eller hvad?

Men situationen er alligevel ikke så slem, at Kim Kardashian undlader at gøre grin med situationen - og formår dermed at lave endnu mere reklame for sit tøjmærke.

'Navleusikkerhed?! Tja, hvorfor går du ikke ind på skims.com for at skjule din slappe navle med noget fantastisk højtaljet undertøj, som jeg gjorde! Du er velkommen,' skriver hun på det sociale medie.

Senest var det søsteren Khloe Kardashian, 37, der blev sablet ned af fans i kølvandet på et billede, hun havde lagt op på sin Instagram-profil.

Her blev Khloe hængt ud for at redigere sine billeder i en grad, så hun ikke længere var til at kende, påstod hendes følgere.

Khloe var dog ikke bleg for at indrømme, at hun ikke havde noget problem med at bruge filter og redigering, når hun delte billeder med sine millioner af følgere.