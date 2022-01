Raser mod Boris Johnson: Flyt mit kunstværk

Siden 2011 har et værk af kunstneren Tracey Emin prydet en væg i Downing Street 10. Nu vil hun have det fjernet - som en protest mod den skandaleramte britiske premierminister

Det er ikke kun politisk, at den britiske premierminister Boris Johnson er kommet i voldsomt stormvejr - ikke mindst på grund af en række fester, han hævdes at have holdt i sin embedsbolig i Downing Street 10 under landets strenge coronanedlukning.

Den britiske kunstner Tracey Emin har også meldt sig på banen med kritik.

I 2011 donerede hun sit værk 'More Passion' (mere lidenskab, red.) til statens kunstsamling, og siden har værket, der er skabt i neon, prydet en væg i Downing Street 10.

'Det var en gave fra mig til til regeringens kunstsamling. Jeg er nu i gang med at bede om, at mit værk fjernes fra Downing Street 10', skriver hun på Instagram og slutter:

'Jeg synes, den aktuelle situation er skamfuld.'

Til avisen The Guardian uddyber hun, at hun finder Boris Johnsons opførsel og mangel på anger over festerne i Downing Street dybt bizar.

- Alle i samfundet har lidt under covid, siger hun og understreger, at hun ikke kræver værket retur, men blot flyttet til et andet sted:

- Det kan hænge på den britiske ambassade i Cairo eller ryge i depot. Det kan hænge mange steder. Men lige nu synes jeg ikke, det er en god idé, at det hænger i Downing Street.

Det var den daværende premierminister, David Cameron, der i 2011 - efter han var blevet premierminister - bad Tracey Emin om at skabe et værk.