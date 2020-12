Raser mod Cruise: Et pr-stunt

Det var et pr-stunt, da Tom Cruise tordnede mod to medarbejdere under optagelserne til 'Mission: Impossible 7'.

Det mener 'Kongen af Queens'-skuespiller Leah Remini, der ikke køber Cruises raserianfald, skriver The Underground Bunker.

- Vi stopper ikke indspilningen af den her fucking film. Er det forstået? Hvis jeg ser det igen, så er I fucking færdige, lød det blandt andet fra Tom Cruise, da han så to ansatte stå tæt sammen omkring en computer.

- Jeg gætter på, at Tom fik skrevet sit raserianfald og så fik sine Scientology-assistenter til at lække det, siger hun og tilføjer, at det var skuespil for offentligheden.

Rasende verdensstjerne: - Så er I fucking færdige

Den sande Tom

Samtidigt fortæller hun dog, at hun sagtens kan genkende hans aggressive adfærd, og at stuntet viser hans 'sande personlighed'.

- Han er en voldelig person. Jeg har selv bevidnet det og hørt det samme fra hans tidligere kæreste, kollegaer og venner. Det her er den rigtige Tom.

Tom Cruise er højt profileret inden for sekten Scientology, og Leah Remini har selv haft sin gang der, indtil hun undslap i 2013.

Tidligere har hun opfattet Cruise som en god og varm person, men i dag er han fuldstændig dedikeret til Scientologys mission om at 'rense planeten' ved at omvende mindst 80 procent af jordens befolkning til 'scientologister'.

Skuespillerinde: Cruise på hemmelig mission for sekt