Raser mod Facebook: - Du kan fucking glemme det

Roger Waters, der er kendt for at være en del af det legendariske band Pink Floyd, har sagt nej til et kæmpe pengebeløb fra Facebook

Pink Floyd gider ikke være endnu en mursten i Facebooks væg. I hvert fald ikke hvis det står til en af grundlæggerne, nemlig Roger Waters.

Mark Zuckerberg har ifølge Roger Waters spurgt rockidolet, om Instagram - som er ejet af Facebook - måtte betale for at bruge verdens måske største rockhit; 'Another Brick in the Wall'.

Instagram ville bruge nummeret til en reklame, som skulle promovere sin egen platform.

Men det gad Roger Waters ikke.

Det fortæller han i et interview med det mexicansk medie La Jornada.

- Det var i morges, at jeg fik tilbuddet fra Mark Zuckerberg. Og han tilbød en helvedes masse penge, fortæller musikeren og fortsætter:

- Men svaret blev: Fuck dig. Og du kan fucking glemme det.

Vil overtage alt

Udover at være kommet med et meget kort og klart svar til social-medie-mastodonten, så har forsangeren og bassisten også en anden bekymring med Facebook.

- Jeg vil ikke være en del af, at Facebook overtager alt i verden. Nej tak til jeres lort, siger han.

Samtidig sidder han angiveligt med den forespørgsel, som han selv ikke er særlig glad for fra det store sociale medie.

Facebook har ikke selv kommenteret sagen offentligt endnu.